Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 05.04:
$ 57.76
€ 70.96
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

ММВБ-РТС привлечена к ответственности за нарушения антиинсайдерского законодательства

Экономика и бизнес
5 апреля, 10:38 UTC+3

За каждое нарушение назначен штраф в размере 300 тыс. рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московская биржа ММВБ-РТС привлечена к административной ответственности по инициативе Генпрокуратуры за нарушение законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в Telegram-канале ведомства.

"По результатам проверки ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" привлечено к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 ст. 15.35 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей за каждое нарушение", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
2
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
3
WP: США введут к пятнице санкции по меньшей мере против шести российских олигархов
4
Лавров: многим странам, выславшим российских дипломатов, просто "выкрутили руки"
5
Эдиту Пьеху госпитализировали в Петербурге
6
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
7
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости