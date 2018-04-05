ММВБ-РТС привлечена к ответственности за нарушения антиинсайдерского законодательства

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Московская биржа ММВБ-РТС привлечена к административной ответственности по инициативе Генпрокуратуры за нарушение законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной в Telegram-канале ведомства.

"По результатам проверки ПАО "Московская биржа ММВБ-РТС" привлечено к административной ответственности за совершение правонарушений, предусмотренных частями 2 и 4 ст. 15.35 КоАП РФ ("Нарушение требований законодательства о противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком"). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тыс. рублей за каждое нарушение", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.