Роскомнадзор одобрил еще один продукт для фильтрации запрещенного интернет-трафика

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Роскомнадзор успешно протестировал специальное программное оборудование CyberFilter для фильтрации запрещенного интернет-трафика. Заключение по результатам тестирования опубликовано в четверг на сайте ведомства.

"СПО CyberFilter может быть использовано операторами связи в качестве средства ограничения доступа к информационным ресурсам в сети "Интернет", включенным в Единый реестр, распространение которых в Российской Федерации запрещено", - говорится в документе.

В нем также указано, что при установке CyberFilter по рекомендованным производителем схемам и правильной настройке сети оператора связи количество выявленных нарушений в итоговом трафике не превышает 0,003%.

Роскомнадзор отмечает, что тестирование продукта было проведено "по просьбам операторов связи, заинтересованных в использовании эффективных систем ограничения доступа к противоправной информации".

Ранее положительные заключения Роскомнадзора получили девять программных продуктов для фильтрации трафика (UBIC, EcoFilter, СКАТ DPI, "Тиксен-Блокировка", SkyDNS Zapret ISP, Carbon Reductor DPI, ZapretService, ADM Filter и "Барьер"). На сегодняшний день в ведомстве проходит тестирование еще одно программное средство фильтрации интернет-трафика, проинформировали в пресс-службе.