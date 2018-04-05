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"Ведомости": третью ВПП в Шереметьеве не запустят к ЧМ-2018

Экономика и бизнес
5 апреля, 10:48 UTC+3

Как сообщает газета, также есть риск не закончить в срок строительство второй взлетно-посадочной полосы в Домодедове

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве (ВПП-3) не запустят к чемпионату мира по футболу, сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на доклад Росавиации, представленный на совещании у замминистра транспорта Александра Юрчика 6 марта.

"На начало марта сама ВПП-3 была готова всего на 55%, готовность трех рулежных дорожек составляла от 39 до 90%, анализ ситуации говорит о невозможности завершить работы в сроки, установленные программой ЧМ-2018 (май)", - говорится в докладе.

Среди причин отставания - долгое урегулирование вопросов по переносу газопровода и нефтепродуктопровода и по оформлению участков, суды с жителями о выкупе земель под строительство и сложная геологическая структура местности.

По данным газеты, также есть риск не закончить в срок строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП-2) в Домодедове. Новая полоса должна заменить одну из работающих, которая станет рулежной дорожкой. ВПП-2 готова на 80%, но у подрядчика ("Строительное управление - 1") нет средств на работу. В 2016 году СУ-1 было признано банкротом, введена процедура наблюдения.

Полосы в Шереметьеве и Домодедове строятся с 2011 и 2014 годов соответственно. Оба объекта включены в программу подготовки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Стоимость строительства ВПП-3 в Шереметьеве оценивается в 55,7 млрд рублей, ВПП-2 в Домодедове - в  12,85 млрд рублей.

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