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Госдума приняла к сведению доклад Орешкина о социально-экономическом развитии РФ

Экономика и бизнес
5 апреля, 11:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Депутаты положительно оценили деятельность министерства по господдержке МСП

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла к сведению доклад министра экономического развития Максима Орешкина о социально-экономическом России и развитии предпринимательской деятельности, а также прогнозах социально-экономического развития. За соответствующее постановление проголосовало большинство депутатов нижней палаты парламента. Максим Орешкин выступал в Госдуме на правительственном часе с докладом 7 февраля.

Депутаты положительно оценили деятельность министерства по господдержке МСП.

"Одобрить деятельность Министерства экономического развития РФ по формированию правовых условий для распространения мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства на предприятия легкой промышленности со среднесписочной численностью работников более 250 человек и годовым доходом от осуществления предпринимательской деятельности в размере не более 2 млрд рублей, а также для создания центров оказания услуг для бизнеса на базе МФЦ", - говорится в тексте постановления.

При этом парламентарии обратили внимание министерства на то, что "действующие правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства не обеспечивают создания условий для развития в РФ малого и среднего предпринимательства".

Госдума также разделяет мнение Счетной палаты РФ о наличии ряда недостатков в работе ведомства: в 2014-2017 годы на развитие малого и среднего предпринимательства из федерального бюджета было выделено 120,5 млрд руб., однако целевые показатели, характеризующие уровень эффективности государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в субъектах РФ, не были достигнуты. Кроме того, в отдельных субъектах РФ установлены факты ежегодного предоставления государственной финансовой поддержки в виде субсидий одним и тем же субъектам малого и среднего предпринимательства.

Рекомендации

В этой связи Госдума рекомендует правительству принять меры по обеспечению дальнейшего сближения экономической, бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики кабмина и денежно-кредитной политики ЦБ, а также сконцентрировать усилия на поддержке отраслей российской экономики с высокой степенью добавленной стоимости, используя меры по стимулированию внутреннего спроса.

В условиях недостаточности бюджетных средств необходимо стремиться к перераспределению в сторону инвестиций в реальный сектор, указал в своем выступлении по постановлению первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Владимир Гутенев ("Единая Россия").

"Проблемным пока остается вопрос роста производительности труда. В соответствии с одним из майских указов президента она должна была увеличиться к этому году в 1,5 раза. Однако ее рост составил за этот период лишь 8,3%. В этой связи приоритетный проект, запущенный Минэкономразвития в пилотных регионах, необходимо проанализировать на эффективность и при ее подтверждении ускоренно масштабировать на все регионы", - отметил он.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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