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Мособлдума увеличила расходы бюджета Подмосковья на 2018 год на 12%

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Основную часть средств направят на строительство и реконструкцию региональных и муниципальных дорог

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Депутаты Московской областной думы на заседании в четверг приняли поправки в бюджет Подмосковья на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 гг. Поправки увеличили расходы бюджета на 11,7% или на почти на 60 млрд рублей.

"Расходы бюджета Московской области увеличиваются в 2018 году на 59 797 527 тыс. рублей", - говорится в пояснительной записке к закону о поправках в бюджет.

По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, после поправок размер расходов бюджета Подмосковья составит 573,5 млрд рублей. Основная часть этих средств, порядка 49 млрд пойдет на строительство и реконструкцию региональных и муниципальных дорог, комментировал он ранее. Также были увеличены расходы на здравоохранение, социальную защиту населения Московской области и материальную помощь гражданам в возрасте 70 лет и старше. Более 3,4 млрд рублей будут дополнительно выделены на формирование комфортной городской среды и улучшение жилищных условий граждан.

Поправки в бюджет также увеличили доходы Подмосковья на 2018 год на 7,7 млрд рублей в частности, за счет транспортного налога.

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