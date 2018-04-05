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Песков: в России нет олигархов, есть представители крупного бизнеса

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Пресс-секретарь главы государства отметил, что ему не известно о том, информировали ли бизнесмены президента Владимира Путина об интересе к ним со стороны правоохранителей США

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. В Кремле считают, что в России нет олигархов. "В России нету олигархов", - заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, информировали ли российские олигархи президента РФ Владимира Путина о том, что к ним проявляют интерес правоохранительные органы США.

"Фразу "российские олигархи" считаю неуместной", - заметил на это Песков. Отвечая на вопрос, он использовал термин "представители крупного бизнеса". "Мне не известно о какой-то информации, поступающей от представителей крупного российского бизнеса на этот счет", - заявил представитель Кремля.

Спецпрокурор Роберт Мюллер, проводящий расследование по поводу приписываемого России вмешательства в выборы в США в 2016 году, предпринял действия в отношении по крайней мере трех российских бизнесменов, сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на собственные источники. По их данным, Мюллер распорядился задержать для досмотра электронных устройств состоятельного россиянина, прибывшего на частном самолете в один из аэропортов Нью-Йорка. С санкции спецпрокурора США также был остановлен другой россиянин во время недавней поездки по Соединенным Штатам. В этом случае нет сведений, был ли он подвергнут личному досмотру, уточняет телекомпания. Кроме того, подчиненные Мюллера направили некий неформальный добровольный документ и запрос о беседе третьему российскому бизнесмену, который, однако, в последнее время не объявлялся в США. Источники телекомпании не раскрывают имен этих трех лиц и причины интереса к ним со стороны следователей.

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Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
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