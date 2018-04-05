Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Песков: Путин и Эрдоган затрагивали вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве в целом

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, обсуждали ли лидеры двух стран поставки турецких томатов в РФ

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Тема поставок турецкой сельхозпродукции в Россию обсуждалась в общих чертах во время переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, поднималась ли во время визита Путина в Турцию тема поставок турецких томатов в РФ.

"В более широком контексте в рамочном режиме обсуждались различные аспекты двусторонних бурно развивающихся торгово-экономических отношений, в том числе в области сельского хозяйства", - сказал Песков.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип Песков, Дмитрий Сергеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Турция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
2
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
3
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
4
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
5
Песков не комментирует слухи о санкциях США против бизнесменов РФ до официальных заявлений
6
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
7
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости