Песков: Путин и Эрдоган затрагивали вопросы взаимодействия в сельском хозяйстве в целом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Тема поставок турецкой сельхозпродукции в Россию обсуждалась в общих чертах во время переговоров президентов двух стран Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана во вторник в Анкаре. Об этом сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, поднималась ли во время визита Путина в Турцию тема поставок турецких томатов в РФ.

"В более широком контексте в рамочном режиме обсуждались различные аспекты двусторонних бурно развивающихся торгово-экономических отношений, в том числе в области сельского хозяйства", - сказал Песков.