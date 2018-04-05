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Внешнеторговый оборот Крыма в I квартале вырос на 1,5%, до $25 млн

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:50 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 5, апреля. /ТАСС

Начальник Крымской таможни Владимир Авраменко добавил, что в первом квартале изменилось процентное соотношение импорта-экспорта

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Внешнеторговый оборот Крыма, несмотря на западные санкции, в I квартале этого года вырос на 1,5%, в сравнении с тем же периодом 2017 года - до $25 млн. При этом, в отличие от прошлого года, экспорт начал преобладать над импортом, сообщил журналистам в четверг начальник Крымской таможни Владимир Авраменко.

"По первому кварталу, если говорить о сумме внешнеторгового оборота, это уже порядка $25 млн… Мы видим тенденции к увеличению внешнеэкономической деятельности, по сравнению с первым кварталом прошлого года можно констатировать увеличение в 1,3 - 1,5%", - рассказал он.

По его словам, в первом квартале Крымская таможня отметила изменения в процентном соотношении импорта-экспорта с начала 2018 года. "Если в 2017 году импорт преобладал над экспортом товаров, и сальдо внешнеторгового баланса у нас было отрицательным, то в первом квартале 60% - это экспорт товаров из Крыма как в страны Дальнего зарубежья, так и в страны СНГ… Отчасти это связано с сезонностью, с вывозом товаров, которые были произведены еще в прошлом году. Но думаю, что эти тенденции сохранятся", - уточнил Авраменко.

В прошлом году внешнеторговый оборот Крыма превысил $100 млн, сообщил начальник таможни. При этом он не уточнил, насколько вырос оборот. "Можно отметить рост внешнеторгового оборота. Незначительный, но рост", - сказал Авраменко.

В целом, по его словам, Крым торгует с порядка 60 странами. "52% приходится на страны Дальнего зарубежья, порядка 48% - это страны СНГ. В 2017 году мы наблюдали рост взаимной торговли в рамках Евразийского экономического союза, здесь лидирующую позицию занимает Белоруссия, которая территориально ближе к Крыму", - отметил Авраменко. Он добавил, что больше всего на экспорт из Крыма идет сода и зерновые культуры, а импортирует республика овощи и фрукты, а также машиностроительную продукцию и оборудование.

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