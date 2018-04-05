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Астраханские депутаты приняли поправки в бюджет региона

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:53 UTC+3 АСТРАХАНЬ АСТРАХАНЬ 5, апреля. /ТАСС

В результате уточнения бюджета в финансовом документе появился дефицит в размере 456 тыс. рублей

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АСТРАХАНЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Депутаты думы Астраханской области в четверг приняли сразу в двух чтениях изменения в закон о бюджете региона на 2018 год, согласно которым в главном финансовом документе вместо профицита в 2 млрд рублей появился дефицит в размере 456 тыс. рублей, передает корреспондент ТАСС.

В итоге доходы на этот год составят 37,2 млрд рублей (увеличены на 196,9 млн), расходы - 37,7 млрд рублей (увеличены на 2,6 млрд рублей), дефицит составит 456 тыс. рублей.

"В результате уточнения бюджета идет увеличение расходов бюджета. Средства направляются на увеличение фонда заработной платы работников бюджетной сферы, в том числе на исполнение указов президента по увеличению минимального размера оплаты труда. Кроме того, идет увеличение текущих расходов бюджетных учреждений, публичных нормативных обязательств и отдельных расходов, связанных с капитальными вложениями, в частности, увеличение ассигнований на обеспечение жильем детей-сирот", - пояснил журналистам региональный министр финансов Виталий Шведов.

Он заметил, что возникший в бюджете дефицит является условным и связан "не с увеличением долговой нагрузки, а с уточнением в составе бюджета остатков, сложившихся на 1 января 2018 года". Шведов добавил, что остатки являются источником финансирования бюджета.

По итогам прошлого года впервые бюджет области был исполнен с профицитом в 2,1 млрд рублей. Доходы составили около 44 млрд рублей, расходы - около 42 млрд.

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