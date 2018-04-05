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Экономический форум в Красноярске с 2019 года могут перенести в федеральный университет

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Изменение площадки и формата мероприятия планируют обсудить после проведения XV форума, который пройдет с 12 по 14 апреля

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Красноярский экономический форум с 2019 года планируют перенести на площадку Сибирского федерального университета (Красноярск). Об этом на пресс-конференции в пресс-центре ТАСС сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Красноярского края Александр Усс.

"Нам кажется, что отличительный момент форума, экспертно-аналитический, необходимо и можно усиливать за счет переноса в Сибирский федеральный университет. Там пройдет Универсиада (в марте 2019 года - прим. ТАСС), создана инфраструктура, у нас есть прекрасный конгресс- холл, уже прорисовываются контуры нового кампуса. Присутствие гостей форума в этом интеллектуальном центре, одном из крупнейших университетов России, придаст форуму другую атмосферу и направленность", - сказал Усс.

Вице-премьер российского правительства, председатель оргкомитета форума Аркадий Дворкович добавил, что изменения площадки и формата обсудят после проведения XV форума в апреле этого года.

Красноярский экономический форум последние годы проводят на площадках Международного выставочного делового центра "Сибирь".

В 2018 году форум пройдет с 12 по 14 апреля. Его главная тема - "Россия 2018 - 2024: реализуя потенциал". ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.

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Темы
Красноярский край Красноярский экономический форум - 2018
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Усс, Александр Викторович Дворкович, Аркадий Владимирович
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