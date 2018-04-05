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Подмосковье рассчитывает привлечь 17,7 млрд рублей за 2017-2018 гг. в ЖКХ в рамках ГЧП

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

По данным министерства ЖКХ, такой приток инвестиций является "рекордным"

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области рассчитывает по итогам двух лет - с 2017 года по 2018 год в рамках развития государственно-частного партнерства (ГЧП) привлечь 17,7 млрд рублей инвестиций в коммунальную инфраструктуру региона. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе ведомства.

"Впервые в современной истории Московской области мы ожидаем такой рекордный приток частных инвестиций в сферу ЖКХ. <…> На сегодня стоимость общего пакета частных инвестиций в отрасль ЖКХ Подмосковья в рамках ГЧП, по нашим расчетам, может превысить рекордную для области сумму в 17,7 млрд рублей", - процитировали в сообщении министра жилищно-коммунального хозяйства Евгения Хромушина. В пресс- службе ТАСС уточнили, что речь идет о периоде с 2017 года по 2018 год, и что ранее в области не было программ привлечения сторонних инвестиций в коммунальную инфраструктуру Подмосковья в рамках государственно-частного партнерства.

Хромушин добавил, что в области сейчас реализуется несколько масштабных инвестиционных проектов по ЖКХ: модернизация системы теплоснабжения в Можайском районе совместно с ПАО "Ростелеком" на 892,5 млн рублей, модернизация котельных и перекладка тепловых сетей в Электростали с компанией "Глобус" на 1,2 млрд рублей, модернизация теплового хозяйства в городском округе Кашира с компанией "Компьюлинк ИК" на 1,92 млрд рублей и другие.

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