Медведев подписал план по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал план реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Несколько слов о документе, который подписан, потому что он достаточно важный - это план по реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Задача понятно какая - очистить рынок от поддельных товаров, - заявил глава кабмина на заседании правительства. - Они не всегда безопасны, могут нанести вред людям, которые такие товары покупают, особенно, если это продукты питания".

Премьер-министр добавил, что от незаконного оборота промышленных товаров страдают и добросовестные компании. Поэтому необходимо совершенствовать законодательную базу и разработать механизмы, которые позволят пресекать незаконный оборот промышленных товаров. Необходимо разработать механизм, а также скоординировать работу по этому направлению всех органов власти и наладить систему государственного мониторинга, считает Медведев.

"Вот на все это ориентирован этот план, включая развитие международного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, потому что рынок у нас общий, и значительная часть фальсификата и товаров, которые имеют непонятные происхождения, просачиваются через границы других государств, с которыми мы объединены Евразийским союзом", - пояснил Медведев.