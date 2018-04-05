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Медведев подписал план по противодействию незаконному обороту промышленной продукции

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:55 UTC+3 МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Премьер-министр отметил, что от незаконного оборота промышленных товаров страдают и добросовестные компании

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал план реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

"Несколько слов о документе, который подписан, потому что он достаточно важный - это план по реализации стратегии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Задача понятно какая - очистить рынок от поддельных товаров, - заявил глава кабмина на заседании правительства. - Они не всегда безопасны, могут нанести вред людям, которые такие товары покупают, особенно, если это продукты питания".

Премьер-министр добавил, что от незаконного оборота промышленных товаров страдают и добросовестные компании. Поэтому необходимо совершенствовать законодательную базу и разработать механизмы, которые позволят пресекать незаконный оборот промышленных товаров. Необходимо разработать механизм, а также скоординировать работу по этому направлению всех органов власти и наладить систему государственного мониторинга, считает Медведев.

"Вот на все это ориентирован этот план, включая развитие международного сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза, потому что рынок у нас общий, и значительная часть фальсификата и товаров, которые имеют непонятные происхождения, просачиваются через границы других государств, с которыми мы объединены Евразийским союзом", - пояснил Медведев.

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