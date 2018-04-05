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ФНБ за март 2018 года вырос до 3,773 трлн рублей

Экономика и бизнес
5 апреля, 12:44 дата обновления: 5 апреля, 12:55 UTC+3

Фонд увеличился на 2% по сравнению с февралем

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Фонд национального благосостояния (ФНБ) за март 2018 года вырос на 2% относительно февраля, на 1 апреля его объем составил 3 трлн 772,83 млрд рублей. Об этом сообщается в материалах Минфина.

В пересчете на доллары объем фонда снизился на 1 апреля до $65,88 млрд с $66,44 млрд на 1 марта.

По данным Минфина, на счетах в Банке России на 1 апреля были размещены $15,659 млрд, €15,137 млрд и £3,352 млрд, а также 282,6 млн рублей. На депозитах во Внешэкономбанке находилось 574,5 млрд рублей. В долговые обязательства иностранных государств на 1 апреля было вложено $3 млрд, в бумаги российских эмитентов, связанных с реализацией самоокупаемых инфраструктурных проектов, - 112,63 млрд рублей. и $4,11 млрд, в привилегированные акции кредитных организаций - 278,99 млрд рублей.

На депозитах ВТБ и Газпромбанка находились еще 164,43 млрд рублей, предназначенных для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов.

При этом в марте 2018 года средства ФНБ в сумме 82,3 млн рублей перечислены на депозит во Внешэкономбанке, открытый в 2017 года для финансирования проекта Внешэкономбанка по строительству нового аэропортового комплекса в Саратове.

Кроме того, в марте Внешэкономбанк досрочно вернул с депозитов средства Фонда в сумме 562 млн рублей, размещенные в 2016-2017 годах для финансирования проекта "Модернизация вагонов метро в городе Будапеште (Венгрия)", 100,4 млн рублей, размещенные в 2016-2017 годах для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-1), а также 36 млн рублей, размещенные в 2017 году для финансирования проекта "Приобретение и предоставление во владение и пользование (лизинг) вагонов Московского метро" (КЖЦ-2).

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