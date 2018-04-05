IRC приступит к освоению Сутарского железорудного месторождения в ЕАО в 2018 году

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Освоение Сутарского месторождения железной руды в рамках реализации второй очереди проекта строительства Кимкано-Сутарского ГОКа в Еврейской АО начнется в 2018 году, вложения оцениваются в 1,6 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор ГОКа Юрий Макаров.

Кимкано-Сутарский горно-обогатительный комбинат - один из основных активов компании IRC (единственный производитель железной руды на Дальнем Востоке, основной акционер компании - золотодобывающая компания Petropavlovsk). В настоящее время разрабатывается Кимканское месторождение, ГОК работает на 70% мощности.

"Вовлечение Сутарского месторождения - это вторая очередь проекта ГОКа. На сегодняшний день стартовые капиталовложения в Сутару оцениваются в 1,6 млрд рублей. Ведутся проектно-изыскательские работы. Приступить к освоению планируется в этом году, заработать все должно в 2022 году", - сказал Макаров.

Он уточнил, что на Сутаре построят карьер, фабрику первичного обогащения и административно-бытовую часть. Глубокое обогащение руды и последующая отгрузка будет осуществляться на работающей обогатительной фабрике ГОКа и построенной для нее железнодорожной станции.

Макаров отметил, что с вовлечением в переработку руды с Сутарского месторождения производственные мощности ГОКа увеличатся с 3,2 млн тонн железорудного концентрата в год - на эти показатели предприятие планирует выйти во второй половине 2018 года - до 6,2 млн тонн. В целом, жизненным циклом предприятия, сообщил собеседник агентства, предусматривается поэтапное освоение Кимканского месторождения, разработка которого идет сейчас, а затем вовлечение Сутарского и Костеньгинского месторождений. Полная разведка этих месторождений уже выполнена, ресурсная база будет обеспечивать работу ГОКа порядка 80 лет.

Балансовые запасы железной руды Кимканского месторождения оцениваются в 134,3 млн тонн, Сутарского в 491,2 млн тонн, Костеньгинского - почти в 164 млн тонн. "Планируется осваивать и Гаринское месторождение (месторождение железной руды в Амурской области в 150 км к северу-востоку от Свободного - прим. ТАСС), если решится вопрос с его транспортной доступностью. Первоначально именно Гаринское месторождение должно было стать второй очередью проекта, но поскольку железная дорога между Бамом и Транссибом так и не начала строиться в соответствии с госпрограммой по развитию Дальнего Востока и Стратегией развития железнодорожного транспорта до 2030 года, мы заменили Гарь на Сутару. Тем не менее, для переработки и отгрузки руды Гари в корпусах Кимкана заложены мощности", - сказал Макаров.