Акционирование "Почты России" может произойти в конце 2018 - начале 2019 года

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Реорганизация "Почты России" в акционерное общество может пройти в конце 2018 - начале 2019 года, если соответствующий законопроект будет принят в весеннюю сессию. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

"Мы заинтересованы в скорейшем принятии данного законопроекта. Я считаю, что вполне возможно принятие законопроекта в весеннюю сессию, которая, насколько я понимаю, продлевается где-то до 1 августа в этом году. В эти сроки мы рассчитываем, что законопроект будет принят, и начаты процедуры реорганизации, которые позволят ФГУП "Почта России" превратиться в акционерное общество в конце 2018 - начале 2019 года", - сказал Подгузов.

В четверг группа депутатов внесла в Госдуму новый законопроект о реорганизации "Почты России", который предусматривает переход почтового оператора из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество. Предыдущий законопроект о реорганизации ФГУП "Почта России" был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 года, но так и не был утвержден. В 2017 году вопрос принятия законопроекта об акционировании "Почты России" активно обсуждался, однако закон так и не был принят.