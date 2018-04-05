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Акционирование "Почты России" может произойти в конце 2018 - начале 2019 года

Экономика и бизнес
5 апреля, 13:13 UTC+3 МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Гендиректор "Почты России" Николай Подгузов заявил, что предприятие заинтересовано в скорейшем принятии закона о его акционировании

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Реорганизация "Почты России" в акционерное общество может пройти в конце 2018 - начале 2019 года, если соответствующий законопроект будет принят в весеннюю сессию. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил гендиректор "Почты России" Николай Подгузов.

"Мы заинтересованы в скорейшем принятии данного законопроекта. Я считаю, что вполне возможно принятие законопроекта в весеннюю сессию, которая, насколько я понимаю, продлевается где-то до 1 августа в этом году. В эти сроки мы рассчитываем, что законопроект будет принят, и начаты процедуры реорганизации, которые позволят ФГУП "Почта России" превратиться в акционерное общество в конце 2018 - начале 2019 года", - сказал Подгузов.

В четверг группа депутатов внесла в Госдуму новый законопроект о реорганизации "Почты России", который предусматривает переход почтового оператора из федерального государственного унитарного предприятия (ФГУП) в непубличное акционерное общество. Предыдущий законопроект о реорганизации ФГУП "Почта России" был внесен правительством в Госдуму в июне 2014 года, но так и не был утвержден. В 2017 году вопрос принятия законопроекта об акционировании "Почты России" активно обсуждался, однако закон так и не был принят.

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Подгузов, Николай Радиевич
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