Продажи легковых авто и LCV в РФ в марте выросли на 13,9%

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Продажи легковых автомобилей и LCV (легкие коммерческие автомобили) в России в марте 2018 года выросли на 13,9% по сравнению с показателем за аналогичный период прошедшего года - до 157,28 тыс. Об этом сообщила Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ).

В первом квартале продажи показали рост на 21,7%, до 392,92 тыс. авто.

"Март, в котором уверенным темпом продолжился рост рынка, стал 12 месяцем в периоде непрерывного восстановления год к году, - приводит Ассоциация комментарий главы комитета автопроизводителей АЕБ Йорга Шрайбера. - С этого момента будет значительно труднее, хотя с другой стороны, гораздо более ценно для рынка, достичь существенного роста на постоянной основе".

АЕБ считает наиболее вероятным дальнейшим сценарием продолжение роста продаж автомобилей в России."Прогноз членов АЕБ - улучшение общих продаж примерно на 10% по сравнению с 2017 годом до уровня 1,75 млн. штук".

Самые продаваемые

По данным АЕБ, самыми продаваемыми по итогам марта остаются автомобили Lada - в прошлом месяце продано 30,71 тыс. автомобилей отечественного бренда, что на 22% больше, чем годом ранее. За ними следуют Kia (рост на 31% - до 19,1 тыс. к марту 2017 г.), Hyundai (+17%, до 16,71 тыс.), Renault (+25%, до 14,05 тыс.) и Toyota (-8%, 8,91 тыс. проданных авто).

Самой продаваемой моделью в марте стала Kia Rio (9,81 тыс. проданных машин). Второе место по популярности заняла Lada Vesta (9,18 тыс. проданных авто), а третье - Lada Granda (8,38 тыс. автомобилей). Четвертым по популярности стал Hyundai Solaris - реализовано 6,88 тыс. единиц. Замыкает пятерку лидеров Hyundai Creta с 5,99 тыс. проданных машин.