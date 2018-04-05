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В России началось серийное производство техники для цифровой маркировки фармтоваров

Экономика и бизнес
5 апреля, 13:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

По данным оператора, оборудование оптимально для обработки 250-300 пачек в минуту

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Единый оператор системы маркировки в РФ Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) начал серийное производство оборудования для цифровой маркировки фармацевтических товаров на мощностях госкорпорации "Ростех". Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе ЦРПТ.

"Совместно с Ростехом начато крупносерийное производство оборудования для маркировки "Линия-К", которое является оптимальным вариантом для обработки 250-300 пачек в минуту. Это оборудование уже сегодня может устанавливаться на фармацевтических предприятиях", - сказал глава ЦРПТ Михаил Дубин.

По его словам, в настоящее время на производственных площадках госкорпорации ведется разработка полностью роботизированного решения для маркировки.

В свою очередь, директор радиоэлектронного кластера Ростеха Сергей Куликов отметил, что особенностью серии "Линия-К" является возможность адаптации техники под конкретные задачи предприятия, быстрое внедрение в производственный процесс и минимальные сроки поставки. "Кроме того, цена импортных аналогов примерно на 40% выше", - добавил он.

Согласно программе по локализации оборудования, утвержденной совместно с Минпромторгом РФ и Росздравнадзором, до конца 2018 года планируется поставить на рынок не менее 200 комплектов оборудования для цифровой маркировки.

В конце марта 2018 года сообщалось, что логистический оператор цепочки фармацевтической продукции "Сантэнс Сервис" получил первый комплект оборудования для маркировки товаров - полуавтоматическую станцию агрегации "Линия-S".

О системе маркировки

Пилотный проект по внедрению системы маркировки фармацевтической продукции стартовал с января 2017 года, с 2018 был начат эксперимент по маркировке [упаковки] табачных изделий.

В рамках пилота используется двухмерный код в формате DataMatrix, который наносится непосредственно на упаковку производителем и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска. По первичным документам осуществляться автоматизированный контроль движения товара и его вывод из оборота на основе полученных с контрольно-кассовой техники данных.

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