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Пермский робот-промоутер расскажет в Австралии о спортивных соревнованиях

Экономика и бизнес
5 апреля, 13:59 UTC+3 ПЕРМЬ ПЕРМЬ 5, апреля. /ТАСС

Купившая робота австралийская компания Сountaround планирует сдавать его в аренду и стимулировать тем самым развитие сервисной робототехники на континенте

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ПЕРМЬ, 5 апреля. /ТАСС/. Пермского робота-промоутера отправили в Австралию, где до 15 апреля на соревнованиях Commonwealth Games 2018 в городе Голд Кост штата Квинсленд он будет рассказывать об играх и сообщать гостям мероприятия последние новости спортивных состязаний, рассказали ТАСС в четверг в пресс-службе пермской компании Promobot.

Робота-промоутера второго поколения у пермских производителей купила австралийская компания Сountaround, чтобы сдавать робота в аренду и стимулировать тем самым развитие сервисной робототехники на континенте. Первым таким мероприятием для пермского робота в Австралии станут спортивные соревнования в городе Гол Кост, которые проходят с 4 по 15 апреля. Помимо рассказа о самом мероприятии, по словам создателей, робот сможет посоветовать интересные места тем, кто в городе впервые.

"Пока в Австралию улетел только один робот с важной миссией - продемонстрировать свои возможности и стать частым гостем на различных мероприятиях в Сиднее, Мельбурне, Брисбене. Он положит начало развитию сервисной робототехники в Австралии", - рассказал директор по развитию компании Promobot Олег Кивокурцев.

Как рассказали создатели робота, Promobot предназначен для работы в местах повышенного скопления людей, где он помогает с навигацией, общается и отвечает на любые вопросы, транслирует промо-материалы и запоминает каждого, с кем общается. Робот внешне несколько напоминает знаменитого мультипликационного персонажа Валли, но значительно больше в размерах - робот практически человеческого роста. Он также имеет два экрана, на одном из которых изображены глаза, а другой нужен для показа промо-материалов, кроме того, у робота есть руки.

"Это первый автономный сервисный робот, доступный для аренды и покупки на австралийском рынке. В первую очередь мы хотим, чтобы гости, особенно собственники бизнеса и маркетологи, оценили его функциональные возможности и захотели применять на своих мероприятиях и в бизнес- процессах организаций", - передали слова технического директора компании Сountaround PTY LTD Дэвида Макмейхона в пресс-службе Promobot.

Пермская компания Promobot - крупнейший производитель автономных сервисных роботов на территории России, Северной и Восточной Европы. Сегодня несколько сотен роботов Promobot работают в Великобритании, Ирландии, Испании, Казахстане, Китае, США, Чили и в других странах мира. Они трудятся в качестве администраторов, промоутеров, музейных гидов.

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