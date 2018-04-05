Поступления в бюджет Саратовской области от промпредприятий за год увеличились на 12%

САРАТОВ, 5 апреля. /ТАСС/. Поступления в бюджет Саратовской области от промышленных предприятий выросли в прошлом году почти на 12%, по сравнению с 2016 годом. Об этом в четверг сообщил ТАСС пресс-секретарь министерства промышленности и энергетики области Владимир Комаров.

"Предприятия промышленности в 2017 году перечислили в консолидированный бюджет региона налогов на сумму более 26,1 млрд рублей. Данный показатель на 11,4% превосходит результаты 2016 года", - сказал Комаров.

Собеседник агентства уточнил, что всего налоги от промышленности составили почти 40% от общего числа поступлений. Это связано с тем, что в области работает несколько крупных промышленных компаний - таких как "Газпром", "Росэнергоатом" и "Северсталь".

"Промышленность в области действительно развивается - все больше компаний начинают работать на экспорт, запускают новые линии и производства. Именно с этим связан такой значительный рост по отчислениям, поступившим в бюджет. Мы надеемся на положительную динамику и в дальнейшем -для этого область помогает промпредприятиям субсидиями, в том числе, на модернизацию производств", - подчеркнул Комаров.