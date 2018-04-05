Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новый свинокомплекс в Нижегородской области пополнился на 4,2 тыс. голов свиней

Экономика и бизнес
5 апреля, 13:38 UTC+3

Ожидается, что в мае свиноводческий комплекс увеличится еще на 1,8 тыс. голов

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Новый свиноводческий комплекс в Большемурашкинском районе Нижегородской области пополнили на 4,2 тыс. голов молодых свиней. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"На новый свинокомплекс области завезли 4,2 тыс. голов молодняка свиней. Выход свинокомплекса на полную мощность с учетом имеющихся производств в регионе позволит полностью обеспечить внутренние потребности в свинине", - приводит пресс-служба слова и. о. министра областного Минсельхозпрода Алексея Морозова.

По информации пресс-службы, поступивший молодняк свиней будет использоваться для воспроизводства основного стада. Ожидается, что в мае текущего года этот свинокомплекс, рассчитанный на 6 тыс. свиней, увеличится еще на 1,8 тыс. голов.

Свинокомплекс в Большемурашкинском районе построил норвежский инвестор - компания "Раша Балтик Порк Инвест". В феврале 2018 года также стало известно, что компания построит в Нижегородской области еще два крупных свиноводческих комплекса на 180 тыс. голов каждый. По словам врио области Глеба Никитина, их открытие позволит создать в регионе 200 дополнительных рабочих мест с заработной платой не менее средней по отрасли.

"Кроме того, важно, что инвестор принесет в регион не только деньги, но и самые современные технологии, которые мы впоследствии можем тиражировать и на других предприятиях, повышая культуру сельскохозяйственного производства в целом", - подчеркнул Никитин. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нижегородская область
Персоны
Никитин, Глеб Сергеевич
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
2
Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"
3
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
4
Песков: слова экс-премьера ДНР о присутствии РФ в Донбассе являются личной точкой зрения
5
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
6
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости