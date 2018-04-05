Новый свинокомплекс в Нижегородской области пополнился на 4,2 тыс. голов свиней

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Новый свиноводческий комплекс в Большемурашкинском районе Нижегородской области пополнили на 4,2 тыс. голов молодых свиней. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе регионального правительства.

"На новый свинокомплекс области завезли 4,2 тыс. голов молодняка свиней. Выход свинокомплекса на полную мощность с учетом имеющихся производств в регионе позволит полностью обеспечить внутренние потребности в свинине", - приводит пресс-служба слова и. о. министра областного Минсельхозпрода Алексея Морозова.

По информации пресс-службы, поступивший молодняк свиней будет использоваться для воспроизводства основного стада. Ожидается, что в мае текущего года этот свинокомплекс, рассчитанный на 6 тыс. свиней, увеличится еще на 1,8 тыс. голов.

Свинокомплекс в Большемурашкинском районе построил норвежский инвестор - компания "Раша Балтик Порк Инвест". В феврале 2018 года также стало известно, что компания построит в Нижегородской области еще два крупных свиноводческих комплекса на 180 тыс. голов каждый. По словам врио области Глеба Никитина, их открытие позволит создать в регионе 200 дополнительных рабочих мест с заработной платой не менее средней по отрасли.

"Кроме того, важно, что инвестор принесет в регион не только деньги, но и самые современные технологии, которые мы впоследствии можем тиражировать и на других предприятиях, повышая культуру сельскохозяйственного производства в целом", - подчеркнул Никитин.