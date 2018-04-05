Путин: без повышения конкуренции невозможно решить стоящие перед страной задачи

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин призвал все уровни власти принять меры для повышения конкуренции.

Глава государства проводит в Кремле первое после выборов президента РФ заседание Государственного совета. "Вы знаете, насколько масштабны задачи, которые стоят перед страной, они требуют максимально эффективно включиться в их решение, причем, включиться всех - и гражданское общество, и бизнес, и органы власти, и, конечно же, требуются усилия всех субъектов Российской Федерации", - заявил Путин.

Он отметил, что тема заседания - развитие конкуренции в стране - "это одно из ключевых направлений нашей работы". "Без решения задач в этой сфере ничего мы с вами не сделаем", - подчеркнул президент.

Путин подчеркнул, что "фундаментальная значимость конкуренции определена в Конституции России, это направление - одно из магистральных для достижения целей, о которых было сказано в послании [президента Федеральному собранию]". По мнению главы государства, "справедливая и честная конкуренция - это базовое условие для экономического и технологического развития, залог обновления страны и динамичного движения вперед во всех сферах жизни".

Нарушение законов в сфере конкуренции

Президент констатирует колоссальный ущерб экономике, который наносит нарушение законов в сфере конкуренции.

На заседании Госсовета глава государства отметил, что в РФ "не мало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей". По данным Путина, "в общем количестве нарушений антимонопольного законодательства со стороны Федеральных органов власти в 2017 году составляет 1,2%, а региональными и муниципальными органами власти - 98,8% нарушений".

"О чем это говорит? Это говорит о том, что значения в стране должного этому не придается. Мы считаем, что это ерунда какая-то, что ничего страшного, надо "порадеть родному человечку", своим каким-то фирмешкам, ГУПам, МУПам", - сказал президент.

Он уверен: "На самом деле ущерб для экономики страны колоссальный". "Мы его просто не ощущаем, не чувствуем, но он большой", - полагает глава государства.

По оценке Путина, правовое регулирование конкуренции в РФ "соответствует в целом мировым стандартам". Он напомнил, что в последние годы приняты четыре пакета антимонопольных законов. "Главное - обеспечить их надлежащую правоприменительную практику, пока в сфере конкуренции не мало случаев прямого игнорирования законов, особенно со стороны местных властей", - подчеркнул президент.

Путин сообщил, что сейчас "ФАС готовит пятый законодательный пакет". "Но вместе с законодательством должна меняться и управленческая логика", - указал Путин. Он назвал важнейшей задачей "реализацию так называемых проконкурентных подходов в деятельности органов власти".

"Однако такие подходы, основанные на поощрении конкуренции, используются крайне редко, причина в привычном, устоявшемся образе, стиле бюрократического мышления, в отсутствии стремления выстраивать выгодную и региону, и его жителям экономику государственного или муниципального заказа, проще говоря, проще работать со своими ГУПами, МУПами, чем выбирать эффективных исполнителей на конкурентном рынке", - указал президент.

По его мнению, "такие действия ведут к росту бюджетных расходов, консервируют отсталые производства и низкое качество продукции, в конечном итоге от этого страдают потребители".

Критика регионального протекционизма

Президент раскритиковал субъекты Федерации за региональный протекционизм, это противоречит принципу единого экономического пространства страны.

"С 2015 года регионы приступили к реализации Стандарта развития конкуренции, утвержденного правительством РФ. Для ряда субъектов Федерации это стало реальным стимулом для поддержки конкуренции. Это так и есть, мы это видим, - констатировал глава государства. - Но в целом по стране системных перемен к лучшему так и не произошло".

Говоря о тенденции к развитию регионального протекционизма, Путин заметил, что понимает стремление регионов создать особые условия для местных производителей, упростить им доступ на рынок.

"Хочу, чтобы вы ко мне все повернулись и услышали: местный производитель - это значит российский, не какой-то квасной. Это чрезвычайно важно. А мы наблюдаем такой региональный протекционизм даже у тех регионов, которые у нас в передовиках находятся, которые показывают хорошие результаты развития. Это абсолютно недопустимо", - заявил российский лидер.

Путин согласился, что для поддержки бизнеса, можно и нужно использовать региональные механизмы. "Однако одно дело, когда льготы равнодоступны всем, и совсем другое, когда создаются намеренно дискриминационные ограничения для предпринимателей из других регионов, или вводится запрет на ввоз товаров", - заметил он, подчеркнув, что такой подход прямо противоречит принципу единства экономического пространства страны. По его мнению, подробные "тепличные условия для "своих" искажают, коверкают конкурентную среду". В целом же, компании, выращенные на искусственных преимуществах с течением времени будут терять свою эффективность и навязывать низкокачественные товары и услуги.

Президент напомнил, что в декабре прошлого года вышел указ, в котором содействие развитию конкуренции определено как приоритетное направление в работе органов власти, а национальным планом на 2018 -2020 года обозначены конкретные отрасли и ожидаемые показатели развития конкуренции в них. "Полагаю, что такие же предметные ориентиры надо определить и для каждого региона, конечно, сделать это вместе с субъектами Федерации, с учетом их особенностей и возможностей", - предложил глава государства, предположив, что таким образом у региональных команд появятся четкие показатели по формированию конкурентной среды и обязательства по развитию частных предприятий.

Вытеснение малого бизнеса

Госструктуры и госкомпании вытесняют малый бизнес с рынков, монополизируя их, отметил Путин.

"Государственные структуры и компании с госучастием занимают те ниши, где мог бы работать малый и средний бизнес, фактически вытесняют его с рынков, монополизируют эти рынки", - сказал Путин.

Как следствие, по его словам, идет процесс картелизации конкурентных сфер экономики, подрываются предпринимательская инициатива и стимулы к открытию своего дела.

"Люди считают, что у ним мало шансов пробиться на рынки, плотно занятые госпредприятиями и компаниями с госучастием, что трудно получить государственный или муниципальный заказ в честной конкурентной борьбе. У этих государственных структур и компаний с госучастием совершенно другие лоббистские и финансовые возможности",- отметил президент.

Он сообщил, что в 2017 году было возбуждено 675 дел об антиконкурентных соглашениях, из них 360 дел - по картелям. Это, по его словам, на 8% больше, чем в 2016 году. "И лидерство здесь уже второй год подряд удерживает сфера строительства, кстати говоря", - сказал Путин.

Президент отметил важность вклада бизнес-сообщества в развитие экономики. Он заявил, что "нужна честная работа, нельзя быть временщиками".

"Нужно искать и находить баланс, обеспечивать именно справедливую, равную конкуренцию, - посоветовал Путин. - Убежден, при грамотных управленческих подходах работы хватит всем. Для прорывного развития страны критически важно обеспечить экономические свободы, высокий уровень конкуренции". "От государства всех уровней власти здесь очень многое зависит, но в формировании делового климата, культуры предпринимательства и практики честной конкуренции, конечно, огромную роль играет и сам бизнес", - продолжил президент.

"Понятно, что прибыль для бизнеса главный основной приоритет, но это не должно достигаться любой ценой", - убежден Путин.

Президент подчеркнул, что ответственность бизнеса перед людьми и обществом крайне важна. "Нужна честная на совесть работа предпринимателей, нельзя быть временщиками и заботиться только о собственном благополучии", - заметил он, напомнив, что впереди перед страной стоят большие задачи и цели. Он выразил надежду на то, что бизнес понимает, насколько важен его вклад в прорывное развитие страны. "Времени для раскачки у нас нет", - обратился глава государства ко всем участникам Госсовета.

По его словам, "все наши шаги по поддержке отраслей, компаний, в том числе в рамках импортозамещения, должны поощрять эффективность, выпуск современных, конкурентных товаров и услуг, востребованных как на внутреннем, так и на внешнем международном рынке". Путин отметил, что необходимо в целом смотреть на состояние рынков, учитывать состояние спроса, "чтобы эксклюзивные условия для проектов и инвесторов в одних регионах не сдерживали, не оказывали негативного воздействия на развитие подобных, тоже успешных предприятий в других субъектах РФ".

Управление имуществом

Повышение эффективности управления государственным и муниципальным имуществом надо обсудить на одном из заседаний Госсовета, заявил Путин.

"Тема далеко не новая, но реальных подвижек здесь к сожалению пока тоже не видно. В этой связи предлагаю на одном из Госсоветов подробно обсудить вопросы повышения эффективности управления государственным и муниципальным имуществом", - сказал он.

По его словам, необходимо сформировать единый реестр государственного и муниципального имущества с полной информацией о правах на него, об имеющихся обременениях и целевом назначении. "И пока идет эта работа [нужно] активизировать выявление неучтенных или неэффективно используемых объектов недвижимости и земельных участков", - подчеркнул глава государства.