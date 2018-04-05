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Сбербанк снизил ставки по кредитам для малого бизнеса

Экономика и бизнес
5 апреля, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Максимально низкую ставку можно будет получить при привлечении кредита на покупку недвижимости в коммерческих целях

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Сбербанк России снизил ставки по кредитам для малого бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб. по заявкам, сделанным после 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба банка.

Максимально низкую ставку - 13,9% годовых - можно будет получить при привлечении кредита на покупку недвижимости в коммерческих целях. Кредитование под залог недвижимого имущества или транспорта будет осуществляться по ставке 16,5% вместо 17-18%.

Оформить беззалоговое финансирование для развития бизнеса можно будет под 17% годовых (снижение ставки на 1,5%), а кредит на покрытие кассовых разрывов можно будет получить по ставке 14,5% годовых.

Ранее банк ВТБ сообщил о снижении ставки по кредитам для малого бизнеса до 10% годовых.

Банк России снизил ключевую ставку с 26 марта на 25 базисных пунктов, до 7,25% годовых.

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