Росимущество предписало госкомпаниям выплатить дивиденды за 2017 год в 50% от прибыли

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Росимущество направило письмо акционерным обществам с государственным участием, в котором информирует их о необходимости выплаты дивидендов за 2017 год в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО, если иное не установлено актами правительства. Это следует из письма ведомства о подготовке годовых общих собраний акционеров, которое имеется в распоряжении ТАСС.

Росимущество считает целесообразным до 10 апреля предварительно рассмотреть вопрос по размеру дивидендов и порядку их выплаты на профильном комитете совета директоров компаний.

Кроме того, ведомство акцентирует внимание госкомпаний, что необходимо направить на дивиденды всю прибыль, не распределенную на финансирование инвестпрограмм или иных планов развития и снижение избыточной долговой нагрузки. Инвестиционные проекты при этом должны соответствовать требованиям доходности.

Росимущество подчеркивает, что при распределении чистой прибыли госкомпании должны исходить из необходимости принятия решения на основе анализа плановых финансовых показателей на среднесрочный период (не менее трех лет), экономической эффективности распределения прибыли, размера заемных средств, используемых для финансирования инвестпроектов в случае недостаточности амортизационных ресурсов и зависимости вознаграждения членов исполнительных органов компании от достижения плановых показателей.

В качестве обоснования необходимости направить денежные средства по каждой составляющей компании должны указать конкретный пункт долгосрочной программы развития, инвестпрограммы или иного плана развития компании, подчеркивается в письме. Кроме того, госкомпании должны подтвердить целевое использование прибыли за 2016 год, направленной на развитие в 2017 году.

С 25 апреля по 16 мая госпредприятиям необходимо провести заседание предгодового совета директоров, говорится в письме. Помимо этого, ведомство просит госкомпании не позднее 18 мая подготовить протокол предгодового заседания совета директоров и предоставить его в Росимущество, не позднее 22 мая обеспечить ведомство материалами, необходимыми для подготовки к годовому общему собранию акционеров и не позднее 10 октября предоставить акт сверки взаимных расчетов.

В бюджете РФ на 2018 год заложены поступления от дивидендов госкомпаний в размере 380 млрд рублей. Прогноз Минфина по поступлениям в федеральный бюджет от дивидендов госкомпаний на 2019 году составляет 425 млрд рублей, в 2020 году - 456 млрд рублей.