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Ракетные атаки хуситов не нанесли ущерба объектам Aramco

Экономика и бизнес
5 апреля, 14:54 UTC+3 КАИР КАИР 5, апреля. /ТАСС

В последние несколько недель сторонники йеменского движения "Ансар Аллах" сообщали об атаках саудовской территории ракетами "Бадр-1"

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КАИР, 5 апреля. /ТАСС/. Атаки баллистическими ракетами по предприятиям крупнейшей в мире нефтяной компании из Саудовской Аравии Saudi Aramco, о которых объявляло йеменское мятежное движение "Ансар Аллах" (хуситы), никакого ущерба объектам компании не нанесли. Об этом, как передал телеканал Sky News Arabia, в четверг заявило управление Aramco.

"Все предприятия компании, расположенные в районе Джизан на юго-западе королевства, надежно защищены и работают в штатном режиме", - отметили в Aramco.

В минувшие несколько недель сторонники движения "Ансар Аллах" сообщали об атаках саудовской территории баллистическими ракетами "Бадр-1", отмечая при этом, что их целью были предприятия нефтяной компании Aramco в саудовской провинции Джизан. Однако до сих пор никаких официальных комментариев со стороны представителей национальной нефтяной компании Саудовской Аравии по данному поводу сделано не было.

Саудовские силы противовоздушной обороны (ПВО) сообщали об уничтожении ракет в районе Джизан, выпущенных хуситами с территории Йемена, не указывая при этом, был ли нанесен какой-либо материальный ущерб предприятиям Aramco.

По данным командования аравийской коалиции, которую возглавляет Эр-Рияд, ПВО Саудовской Аравии в общей сложности уже сбили 104 баллистических ракеты, выпущенные сторонниками "Ансар Аллах" по различным регионам королевства.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Тогда получившую название "Буря решимости" операцию против установивших контроль над значительной частью страны хуситов поддержали Бахрейн, Катар, Кувейт и ОАЭ, к ней также присоединились Египет, Иордания, Марокко, Пакистан и Судан.

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