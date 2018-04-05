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Финляндия условно разрешила использовать свою экономическую зону под "Северный поток - 2"

Экономика и бизнес
5 апреля, 14:14 дата обновления: 5 апреля, 14:27 UTC+3

Это первая фаза выдачи разрешений на проект, отметил советник министерства занятости и экономики Финляндии Кари Клемм

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ХЕЛЬСИНКИ, 5 апреля. /ТАСС/. Правительство Финляндии дало проекту строительства газопровода "Северный поток - 2" условное разрешение на использование своей исключительной экономической зоны. Об этом сообщила в четверг канцелярия финского кабмина.

"[Принято] решение в отношении использования исключительной экономической зоны Финляндии дать условное разрешение проекту газопровода "Северный поток - 2". Разрешение будет действительно в течение 50 лет, после чего его нужно будет обновить", - говорится в сообщении.

Как пояснил ТАСС советник министерства занятости и экономики Финляндии Кари Клемм, это только первая фаза выдачи разрешений на проект.

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