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Орешкин заявил о приближении доли государства в экономике РФ к 50%

Экономика и бизнес
5 апреля, 14:45 UTC+3 МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Министр экономического развития отметил, что достижение 40%-ой доли малого и среднего бизнеса в экономике невозможно без значительного снижения доли государства в компаниях

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Доля государства в российской экономике в 2017 году вновь возросла и вплотную приблизилась к 50%, заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин на заседании Госсовета по конкуренции.

"В прошлом году, по оценкам экспертов, доля государства опять выросла и вплотную приблизилась к отметке 50%", - сказал он.

Министр добавил, что без снижения доли государства не удастся достичь цели по увеличению доли малых и средних предприятий в экономике до 40%.

По словам Орешкина, во многом рост госсектора финансируется кредитными ресурсами. Причем значительный рост долга госкомпаний далеко не всегда сопровождается ростом их прибыли. "Это говорит о недостаточной эффективности инвестиций и рисков для государства в будущем. В долг таким компаниям, особенно при увеличении долговой нагрузки, дают исключительно потому, что за их спиной стоит казна", - подчеркнул глава Минэкономразвития.

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Персоны
Орешкин, Максим Станиславович
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