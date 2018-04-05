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Источники: "РЕСО-Гарантия" в ходе IPO разместит 15-20% акций

Экономика и бизнес
5 апреля, 15:26 UTC+3

Компания планирует привлечь не менее $500 млн, сообщил собеседник ТАСС

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МОСКВА, 5 апреля. /Корр. ТАСС Мари Месропян/. Страховая компания "РЕСО-Гарантия" намерена разместить в ходе IPO на Московской бирже 15-20% акций и привлечь не менее $500 млн, сообщили ТАСС источники на финансовом рынке.

"На данный момент, планируется размещение 15-20% и привлечение как минимум $500 млн в ходе сделки", - сказал один из источников. Два других собеседника ТАСС подтвердили эту информацию.

По их словам, бумаги рынку предложат основные акционеры "РЕСО-Гарантии" - братья Саркисовы и французский страховщик AXA. Также они уточнили, что сделки в апреле уже не будет - она состоится не ранее июня.

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