Во всех районах Калининградской области отменили карантин по АЧС

КАЛИНИНГРАД, 5 апреля. /ТАСС/. Карантин, вводившийся из-за выявления вируса африканской чумы свиней (АЧС) с ноября прошлого года, отменили во всех районах Калининградской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства по итогам прошедшего в четверг профильного совещания.

"На данный момент в регионе все ранее введенные ограничительные мероприятия отменены. Противоэпизоотические мероприятия, предусмотренные ветеринарным законодательством РФ, проведены в полном объеме и завершены", - сообщили в пресс-службе.

С ноября 2017 года в регионе выявили и лабораторно подтвердили 40 случаев АЧС в дикой фауне, а также пять - в личном подсобном хозяйстве. Карантин вводился в Багратионовском, Гвардейском, Гурьевском, Правдинском, Ладушкинском и Нестеровском городских округах. В частности, в личных подсобных хозяйствах изъяли свыше 300 свиней, владельцам выплачивались компенсации из расчета 140 рублей на килограмм живого веса.

Как отметили на совещании представители регионального управления Россельхознадзора, основным источником риска распространения вируса АЧС в регионе являются дикие кабаны, в том числе мигрирующие из стран Прибалтики и Польши. С учетом того, что основное поголовье свиней в области сконцентрировано на промышленных фермах в Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском, и Правдинском городских округах, и. о. главы ведомства Андрей Иванов предложил уничтожить популяцию дикого кабана в этих муниципалитетах и организовать буферные зоны вокруг свинокомплексов.

Малым фермерским и личным подсобным хозяйствам рекомендовано "принять меры по увеличению уровня защиты от инфекции". Кроме того, по заявлению главы регионального минсельхоза Натальи Шевцовой, в области разрабатывают меры поддержки, в том числе финансовой, для малых хозяйств, которые решат отказаться от свиноводства в пользу других видов животноводства.