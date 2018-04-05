Бречалов предложил утвердить перечень товаров и услуг для закупки государством у МСБ

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Специальный перечень товаров, работ и услуг для закупки государством у малого и среднего бизнеса должен быть утвержден в России. Такое мнение выразил в четверг руководитель рабочей группы Госсовета РФ по вопросам развития конкуренции, глава Удмуртии Александр Бречалов.

"Считаю, что необходимо утвердить специальные перечни товаров, работ и услуг, закупка которых для государственных и муниципальных нужд должна осуществляться только у субъектов малого бизнеса и только по прямым договорам. При этом путем проведения торгов, участниками которых являются субъекты малого бизнеса", - сказал он на заседании Госсовета под председательством президента РФ Владимира Путина.

"Аналогично [необходимо] предусмотреть специальный перечень услуг, которые будут закупаться только у социально-ориентированных некоммерческих организаций", - добавил Бречалов.

По его словам, Национальным планом развития конкуренции на 2018-2020 годы "предусмотрено увеличение к 2020 году доли закупок, участниками которых являются субъекты малого бизнеса и социально-ориентированные некоммерческие организации, не менее чем в два раза по сравнению с 2017 годом".

"Уже сейчас существует немало механизмов, способствующих упрощению доступа субъектов малого бизнеса на торги, например бизнес-навигатор, разработанный корпорацией МСП, где помимо всего прочего любой предприниматель может получить доступ к планам закупок крупнейших компаний", - заметил Бречалов.

Санкции за недостигнутые показатели по развитию конкуренции

Он также предложил ввести санкции для чиновников в регионах России за недостигнутые ключевые показатели по развитию конкуренции.

Глава Удмуртии отметил, что для достижения целей указа президента РФ от 21 декабря 2017 года "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции" и Национального плана развития конкуренции на 2018-2020 годы "должны быть предусмотрены стимулирующие мотивационные меры для регионов, в том числе финансового характера".

"Наряду с этим должно быть предусмотрено применение санкций для должностных лиц субъектов РФ, органов местного самоуправления, не обеспечивших достижение ключевых показателей по развитию конкуренции", - сказал Бречалов.

Показатели заложены в Национальный план развития конкуренции на 2018-2020 годы.

ГУП и МУП нужно вывести с конкурентных рынков

Глава Удмуртии считает, что предприятия с государственным и муниципальным участием нужно вывести с конкурентных рынков в ближайшие четыре года.

"Что касается ГУПов и МУПов, они должны быть постепенно выведены с конкурентных региональных рынков. Мы считаем, что это, а также избавление от неэффективного госимущества, должно быть сделано в ближайшие четыре года", - сказал он.

По словам Бречалова, зачастую государственные и муниципальные учреждения просто переводятся в акционерные общества со стопроцентным участием государства.

"Формально ГУП или МУП закрыт, на бумаге показатель выполнен, а по факту - ничего не изменилось", - сказал он.

В пример Бречалов привел Удмуртию, где работает 138 организаций с государственным и муниципальным участием, не считая автономных и бюджетных учреждений. "Их объем выручки в год более 23 млрд рублей, а доход от управления имуществом в консолидированный бюджет республики они приносят лишь 15 млн рублей в год. Практически все эти предприятия планово убыточные", - заметил глава региона.

Под председательством Путина в Кремле в четверг проходит заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране.