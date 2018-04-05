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Рейсы из аэропорта Нальчика переведут в Минводы на время ремонта взлетно-посадочной полосы

Экономика и бизнес
5 апреля, 15:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Ранее авиакомпания "Победа" заявила о приостановке полетов в Нальчик из-за выявленных несоответствий местного аэропорта сертификационным требованиям

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Аэропорт Нальчика проведет плановый ремонт взлетно-посадочной полосы (ВПП) в течение трех дней - с 7 по 9 апреля. На это время рейсы переведут в аэропорт Минеральных Вод, сообщил в четверг ТАСС представитель аэропорта.

"По согласованию с Росавиацией у нас будет проводиться плановый текущий ремонт полосы с 7 по 9 апреля. На это время у нас временно рейсы будут выполняться в аэропорт Минвод. Один рейс авиакомпании "ЮТэйр" не будет выполняться… Мы от своего лица тоже уведомили авиакомпании, в том числе и "Победу", которая с сегодняшнего дня остановила полеты", - сказал собеседник агентства.

По словам представителя аэропорта, авиакомпании до 7 апреля продолжают полеты, так как полоса пригодна для взлетов и посадок. Ранее в сообщении аэропорта говорилось, что "в соответствии с актом плановой проверки аэропорта Нальчик, проведенной Росавиацией от 26 марта 2018 года, аэродромное обеспечение соответствует установленным требованиям".

Авиакомпания "Победа" ранее заявила о приостановке полетов в Нальчик из-за выявленных несоответствий местного аэропорта сертификационным требованиям. Полеты в Нальчик, которые осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга, не возобновятся до полного устранения нарушений. Отмечается, что всех клиентов отмененных рейсов "Победа" доставит в аэропорт Минеральных Вод, откуда обеспечат бесплатный перелет в Нальчик, также по желанию клиентов может быть оформлен полный возврат средств.

В аэропорту заявление лоукостера о несоответствии ВПП требованиям безопасности ранее назвали "необоснованным и бездоказательным". По данным аэропорта, "Победа" в нарушение установленных правил не направила в аэропорт Нальчик официального уведомления о своих действиях.

Как сообщалось, инвестиционный проект по строительству международного аэропорта Нальчик с полным ремонтом ВПП, запланированный с 2015 по 2020 гг., стоимостью более чем 9,7 млрд рублей (более 7,8 млрд планировалось выделить из федерального бюджета - прим. ТАСС), был исключен из госпрограммы "Развитие транспортной системы России" из-за сокращения объемов финансирования. В связи с этим власти Кабардино-Балкарии приняли решение реконструировать существующий аэропорт. Ранее госкомтранс республики сообщал, что в аэропорту, открытом в 1945 году, искусственное покрытие ВПП, рулежные дорожки и места стоянки воздушных судов значительно изношены и требуют реконструкции.

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