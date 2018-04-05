В Ингушетии до конца года откроется дом пчеловодов

МАГАС, 5 апреля. /ТАСС/. Дом пчеловодов построят в Ингушетии до конца 2018 года, разработан эскизный вариант будущего строения и поведена работа по определению для объекта земельного участка в Назрани, сообщает пресс-служба главы региона.

"Экологически чистый мед стал настоящим брендом нашей республики. И я выступил с такой идеей - возвести Дом пчеловодов, где они смогут собираться, проводить регулярные совещания, обсуждать вопросы и перспективы развития отрасли. Объект должен быть возведен до конца года", - приводит слова Юнус-Бека Евкурова пресс-служба.

Сообщается, что в здании предусмотрели выставочные залы для продукции сельхозпроизводителей республики, которую можно будет попробовать на вкус или приобрести любому желающему. В финансировании объекта примет участие ассоциация пчеловодов субъекта.

В настоящее время Ингушетия экспортирует мед в регионы РФ и за рубеж, в том числе в Саудовскую Аравию.