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В Ингушетии до конца года откроется дом пчеловодов

Экономика и бизнес
5 апреля, 15:39 UTC+3 МАГАС МАГАС 5, апреля. /ТАСС

Ингушетия экспортирует мед в регионы РФ и за рубеж

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МАГАС, 5 апреля. /ТАСС/. Дом пчеловодов построят в Ингушетии до конца 2018 года, разработан эскизный вариант будущего строения и поведена работа по определению для объекта земельного участка в Назрани, сообщает пресс-служба главы региона.

"Экологически чистый мед стал настоящим брендом нашей республики. И я выступил с такой идеей - возвести Дом пчеловодов, где они смогут собираться, проводить регулярные совещания, обсуждать вопросы и перспективы развития отрасли. Объект должен быть возведен до конца года", - приводит слова Юнус-Бека Евкурова пресс-служба.

Сообщается, что в здании предусмотрели выставочные залы для продукции сельхозпроизводителей республики, которую можно будет попробовать на вкус или приобрести любому желающему. В финансировании объекта примет участие ассоциация пчеловодов субъекта.

В настоящее время Ингушетия экспортирует мед в регионы РФ и за рубеж, в том числе в Саудовскую Аравию.

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