Дума запросит в кабмине информацию о реализации субсидированных билетов на Дальнем Востоке

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг протокольное поручение, в соответствии с которым комитет по транспорту и строительству запросит в правительстве РФ информацию о соблюдении авиаперевозчиками порядка реализации субсидированных авиабилетов. Документ был инициирован депутатом от ЛДПР Иваном Абрамовым.

В нем отмечается, что от жителей дальневосточных регионов поступают многочисленные жалобы на отсутствие в продаже субсидированных авиабилетов.

"Граждане жалуются на действия авиакомпаний, которые, по их мнению, намеренно ограничивают поступление в продажу льготных авиабилетов", - говорится в поручении.

Также отмечается, что с 4 апреля нет льготных билетов авиакомпаний "Аэрофлот" и "Россия" в городах Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Владивосток, Хабаровск, Якутск. "Такое же положение дел с субсидированными билетами в других авиакомпаниях, осуществляющих перевозки с Дальнего Востока", - констатирует автор документа.

В связи с этим предлагается "комитету по транспорту и строительству Госдумы запросить в правительстве РФ информацию о соблюдении авиаперевозчиками установленного порядка реализации субсидированных авиабилетов в целях обеспечения доступности пассажирских воздушных перевозок".