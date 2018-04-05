Глава Бурятии предложил учитывать сроки заключения контрактов при их финансировании

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Глава Бурятии Алексей Цыденов в четверг на заседании Государственного совета предложил учитывать время, которое уходит на процедуру заключения государственных контрактов, при их финансировании.

"Чем более конкурентные торги, тем больше у нас участников, споров, исков, жалоб, в том числе в ФАС, и на проведение торгов уходит несколько месяцев. При этом над всеми госзаказчиками как дамоклов меч висит 1 января, к которому деньги должны быть освоены. <…> Если в рамках конкурентной борьбы затягивается заключение контрактов, хотелось бы, чтобы эти "сдвижки" учитывались при сроках финансирования", - сказал Цыденов.

Глава республики предложил принять бюджетные правила, которые бы согласовывались с законодательством о конкуренции, и предусматривали возможность финансирования заключенных и действующих контрактов и после 1 января.