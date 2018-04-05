Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Путин: наказание за нарушение антимонопольных законов должно быть более жестким

Экономика и бизнес
5 апреля, 15:37 дата обновления: 5 апреля, 15:55 UTC+3 МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Президент России также отметил, что делать из ФАС правоохранительную структуру преждевременно, но можно усилить ее роль

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что наказание за нарушение антимонопольного законодательство должно быть максимально жестким. Такое мнение глава государства высказал, подводя итоги заседания Госсовета по вопросам развития конкуренции.

"По поводу ужесточения законодательства антимонопольного: мы с вами хорошо знаем, во всяком случае те, кто этим занимался, как складывалось антимонопольное законодательство в тех странах, которые сегодня называют странами с развитой рыночной экономикой. Более жестокое наказание, чем нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство", - сказал он.

"Я хочу, чтобы все это тоже услышали. Можно, конечно, и это все либерализовать, но это ничего общего не имеет с вопросом административного давления на бизнес", - отметил российский лидер.

По мнению президента, добросовестный бизнес несет убытки от недобросовестной конкуренции. Тем не менее, Путин подчеркнул, что при решении этого вопроса "все должно быть в рамках разумного, в рамках здравого смысла". "Я согласен, давайте мы еще раз на это посмотрим, если вы считаете что- то избыточным, то нужно на это внимательно посмотреть, - добавил глава государства. - Но в целом, мы с вами понимаем, насколько эта тема важна для экономики и будущего страны".

Говоря о картельных сговорах, Путин отметил, что они как правило не происходят сами по себе, а зачастую в них замешаны не только хозяйствующие субъекты, но и органы государственной власти. "Это есть сращивание бизнеса и государства в плохом смысле этого слова, с чем мы должны бороться, и чего мы не должны допускать в экономике в нашей стране", - заключил он.

Президент России считает, что превращать ФАС в правоохранительную структуру преждевременно, но можно усилить роль заключений, которая она дает. "У нас и так сегодня уже заключения ФАС должны истребоваться правоохранительными следственными органами, но превращать ФАС в правоохранительную структуру пока, мягко говоря, преждевременно", - отметил он.

"Можно усилить роль и значение заключений ФАС при предварительном следствии, при судебном разбирательстве", - добавил глава государства. "Но окончательную оценку должен давать суд", - подчеркнул он.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Путин, Владимир Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
2
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
3
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
4
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
5
Племянница Скрипаля утверждает, что поговорила по телефону с Юлией Скрипаль
6
Чем завершился визит лидеров стран Балтии в США
7
Times: британские спецслужбы уверены, что знают место производства вещества из Солсбери
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости