Путин: наказание за нарушение антимонопольных законов должно быть более жестким

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин считает, что наказание за нарушение антимонопольного законодательство должно быть максимально жестким. Такое мнение глава государства высказал, подводя итоги заседания Госсовета по вопросам развития конкуренции.

"По поводу ужесточения законодательства антимонопольного: мы с вами хорошо знаем, во всяком случае те, кто этим занимался, как складывалось антимонопольное законодательство в тех странах, которые сегодня называют странами с развитой рыночной экономикой. Более жестокое наказание, чем нарушение антимонопольного законодательства, можно было представить себе только за государственную измену и за убийство", - сказал он.

"Я хочу, чтобы все это тоже услышали. Можно, конечно, и это все либерализовать, но это ничего общего не имеет с вопросом административного давления на бизнес", - отметил российский лидер.

По мнению президента, добросовестный бизнес несет убытки от недобросовестной конкуренции. Тем не менее, Путин подчеркнул, что при решении этого вопроса "все должно быть в рамках разумного, в рамках здравого смысла". "Я согласен, давайте мы еще раз на это посмотрим, если вы считаете что- то избыточным, то нужно на это внимательно посмотреть, - добавил глава государства. - Но в целом, мы с вами понимаем, насколько эта тема важна для экономики и будущего страны".

Говоря о картельных сговорах, Путин отметил, что они как правило не происходят сами по себе, а зачастую в них замешаны не только хозяйствующие субъекты, но и органы государственной власти. "Это есть сращивание бизнеса и государства в плохом смысле этого слова, с чем мы должны бороться, и чего мы не должны допускать в экономике в нашей стране", - заключил он.

Президент России считает, что превращать ФАС в правоохранительную структуру преждевременно, но можно усилить роль заключений, которая она дает. "У нас и так сегодня уже заключения ФАС должны истребоваться правоохранительными следственными органами, но превращать ФАС в правоохранительную структуру пока, мягко говоря, преждевременно", - отметил он.

"Можно усилить роль и значение заключений ФАС при предварительном следствии, при судебном разбирательстве", - добавил глава государства. "Но окончательную оценку должен давать суд", - подчеркнул он.