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"Ингосстрах" застрахует стадион "Лужники" на время ЧМ-2018 на 36,7 млрд рублей

Экономика и бизнес
5 апреля, 16:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Объекты страхуются на период с 30 мая до 18 июля , сроки финального турнира - с 14 июня по 15 июля

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© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Компания "Ингосстрах" победила в конкурсе на право страхования движимого и недвижимого имущества стадиона "Лужники" и сопутствующих объектов в ходе проведения Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, следует из материалов на сайте госзакупок.

Страховая сумма по договору составляет 36,7 млрд рублей, "Ингосстрах" получит по этому договору 33,5 млн руб. (при начальной цене контракта 44,7 млн руб.).

Объекты страхуются на период с 30 мая до 18 июля 2018 года.

Также "Ингосстрах" выиграл конкурс на право страхования гражданской ответственности организаторов в ходе подготовки, проведения, организации и процедуры, связанной с завершением ЧМ-2018 года на стадионе "Лужники" и сопутствующих объектах. Речь идет о возмещении вреда жизни, здоровью, имуществу третьих лиц на сумму от 10 млн до 80 млн долларов в зависимости от времени страхового случая (в дни проведения матчей или нет) и объекта.

"Ингосстрах" получит по этому контракту 35 млн руб. (начальная цена контракта 41,2 млн руб.)

Страхователем выступает ГБУ города Москвы "Дирекция спортивных и зрелищных мероприятий" департамента спорта и туризма города Москвы.

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