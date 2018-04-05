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Минфин поддерживает идею обязательного страхования пассажиров такси

Экономика и бизнес
5 апреля, 16:21 дата обновления: 5 апреля, 16:26 UTC+3

Такси - единственный вид транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Минфин поддерживает идею введения обязательного страхования пассажиров такси, сообщил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Мы инициативу поддерживаем, по законопроекту написали большое количество замечаний, будем с комитетом их обсуждать", - сказал он. Моисеев пояснил, что предыдущая версия законопроекта об обязательном страховании пассажиров такси предлагала создание агрегатора, который мог быть избыточной нагрузкой для операторов такси и послужить выдавливанию легальных операторов с рынка.

Такси - единственный вид пассажирского транспорта, который не подпадает под действие закона об обязательном страховании ответственности перевозчиков (ОСГОП). В результате пострадавшие пассажиры такси защищены только законом об ОСАГО, где максимальная компенсация за гибель человека составляет 500 тыс. рублей, в то время как по закону об ОСГОП это 2,025 млн рублей.

Группа депутатов во главе с Сергеем Жигаревым и Анатолием Аксаковым 29 марта внесла в Госдуму законопроект о включении легковых такси в систему обязательного страхования ответственности перевозчиков.

Планируется, что закон вступит в силу спустя год после официального опубликования, а в течение 60 дней после вступления в силу перевозчики должны будут застраховать ответственность.

Законопроект об обязательном страховании пассажиров такси вносился в Госдуму в январе, но тогда правительство его не поддержало.

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