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Глава Сахалина призвал создать равные конкурентные условия стройкомпаниям Крайнего Севера

Экономика и бизнес
5 апреля, 16:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Олег Кожемяко отметил, что вместе с общественными организациями уже проработаны предложению по формированию равных условиях на рынке строительства

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Строительным организациям, работающим в условиях Крайнего Севера, необходимо создавать равные конкурентные условия, заявил на заседании Госсовета в Москве губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко. Эти организации, согласно законодательству, выплачивают на меры социальной поддержки своих работников до 20-25% от сметной стоимости реализуемых проектов.

"Организации [зарегистрированные на территориях Крайнего Севера и приравненных к ним] обязаны предоставлять работникам северные льготы и надбавки, это составляет 20-25% сметной стоимости от проектов, строящихся в районах Крайнего Севера. Компании, зарегистрированные на других территориях, при проведении конкурсов демпингуют на 25%, выигрывают тендеры и нанимают мигрантов", - сказал Кожемяко. Он добавил, что "необходимо создать равные конкурентные условия".

По словам губернатора, эта проблема характерна для регионов Крайнего Севера и приравненных к ним. "В итоге получается, на примере Сахалинской области, у нас рынок в строительной сфере состоит процентов на 70 из мигрантов. На 500 тыс. населения 50 тыс. мигрантов, работающих в этой сфере", - подчеркнул Кожемяко. Глава региона отметил, что совместно с общественными организациями проработаны предложения по созданию равных конкурентных условий.

Госсовет под председательством президента России Владимира Путина проходит в четверг, он посвящен вопросам развития конкуренции.

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