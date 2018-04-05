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На медиафоруме на Сахалине обсудят меры поддержки получателей "дальневосточных гектаров"

Экономика и бизнес
5 апреля, 16:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

В Минвостокразвития добавили, что в рамках первого медиафорума российских островов также представят перспективные решения для освоения "гектаров"

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Участники Первого международного медиафорума российских островов, который пройдет 12 и 13 апреля в Южно-Сахалинске, смогут узнать о новых инструментах и мерах поддержки для получателей земли по программе "Дальневосточный гектар". Об этом сообщила в четверг пресс-служба Минвостокразвития РФ.

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"В рамках Первого международного медиафорума российских островов, который пройдет 12 и 13 апреля в Южно-Сахалинске, будут представлены перспективные решения для освоения "дальневосточных гектаров". Представители агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области расскажут о новых инструментах и мерах поддержки участников программы "Дальневосточный гектар", а также формирующихся общественных объединениях граждан", - говорится в сообщении.

В рамках медиафорума можно будет узнать о том, где получатели "дальневосточных гектаров" формируют новые населенные пункты, а государство уже сейчас строит инфраструктурные объекты. Помимо этого, у участников медиафорума будет возможность проконсультироваться у представителей министерства имущественных и земельных отношений Сахалинской области о видах использования земельных участков и перспективах развития конкретных локаций, а также действующих и разрабатывающихся мерах поддержки.

Для посетителей мероприятия развернут интерактивный стенд, на котором можно будет попробовать "создать свой бизнес" и увидеть, какие меры господдержки доступны, какими получатся срок окупаемости и прибыль. По завершении можно будет сделать селфи на своем виртуальном "дальневосточном гектаре".

В форуме примут участие СМИ Дальнего Востока и других российских регионов, стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и признанные эксперты в сфере массовых коммуникаций. В рамках форума пройдут дискуссии и мастер-классы, будет организована выставка, а также пресс-туры на ведущие предприятия Сахалина.

"Дальневосточный гектар"

Программа "Дальневосточный гектар" предоставляет гражданам РФ право на бесплатное получение земельного участка площадью до 1 га на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года программа вступила в действие для дальневосточников, а с 1 февраля 2017 года - для жителей остальной территории России. Оформить участок по программе "Дальневосточный гектар" можно на интернет-портале "НаДальнийВосток.рф".

В течение первого года заявителю необходимо определиться с видом использования участка, через три года задекларировать освоение. После пяти лет безвозмездного пользования участок можно получить в собственность или длительную аренду.

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