Застройщик проблемного ЖК "Царицыно" в Москве признан банкротом

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области в четверг признал банкротом компанию "Московский комбинат хлебопродуктов" ("МХК") - застройщика одного из крупнейших столичных долгостроев ЖК "Царицыно". Об этом говорится в решении суда.

"Признать ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" несостоятельным [банкротом]. Открыть в отношении "МХК" конкурсное производство сроком на шесть месяцев до 05.10.2018", - говорится в резолютивной части решения инстанции.

Решение может быть обжаловано в течение месяца, отмечается в документе.

История долгостроя

Строительство ЖК "Царицыно" началось в 2006 году с привлечением денежных средств граждан по договорам долевого участия (ДДУ). Застройщик ОАО "МКХ" обязался сдать объект в 2012 году, однако не исполнил обязательства по 3265 ДДУ, из них 2650 - на жилые помещения. За время реализации проекта застройщик заключил 4017 ДДУ, по 3265 договорам обязательства не исполнены, так как строительство жилого комплекса было приостановлено.

Владелец группы "Настюша", в которую входит "МКХ", Игорь Пинкевич в настоящее время находится под арестом по делу о мошенничестве при строительстве жилых комплексов "Царицыно-1" и "Царицыно-2".

Власти Москвы возьмут на себя ответственность по достройке ряда наиболее проблемных объектов, включая жилые комплексы "Царицыно", "Академ-палас" и "Терлецкий парк", сообщал ранее мэр Сергей Собянин.

Новым застройщиком ЖК "Царицыно" город определил АО "Мосотделстрой №1". Он сможет выйти на объект только после банкротства старого при условии согласования с федеральным Минстроем.