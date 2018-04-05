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Губернатор Ульяновской области заявил о необходимости конкуренции в отдельных отраслях

Экономика и бизнес
5 апреля, 17:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

По словам Сергея Морозова, исследования показывают минимальный уровень конкуренции в государственном секторе экономики

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов предложил разработать отдельную программу развития конкуренция для отраслей здравоохранения, культуры, образования, социальной сферы и жилищно-коммунального комплекса. Об этом он заявил в четверг на заседании Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции в стране под председательством Владимира Путина.

"Особое внимание мы должны уделять тем секторам экономики, где исторически велика роль государства - это коммунальный комплекс, социальное обслуживание, образование, здравоохранение, культура. <…> В связи с этим предлагаю, Владимир Владимирович, разработать отдельную программу развития конкуренции для этих рынков", - сказал он.

Морозов уточнил, что исследования показывают минимальный уровень конкуренции именно в этих отраслях. "Те меры и действия, которые сегодня предпринимаются, пока не дают ожидаемого эффекта, не способствуют появлению разнообразия и качества предоставляемых услуг. Хочу еще раз подчеркнуть, что стандарт развития конкуренции стал одним из ключевых инструментов формирования конкурентной политики на региональном уровне", - добавил губернатор Ульяновской области.

Он также предложил провести работу по актуализации стандарта развития конкуренции. Морозов считает, что в него необходимо включить мероприятия, направленные на развитие производительности труда, открытие высокотехнологичных, а также модернизацию текущих производств. По мнению губернатора Ульяновской области, в результате должны снизиться издержки производства.

На заседании рассмотрели необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе Президента от 21 декабря 2017 года "Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции".

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