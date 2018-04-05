"Русал" номинировал Дерипаску в состав совета директоров "Норникеля"

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Совет директоров "Норильского никеля" утвердил владельца En+ и "Русала" Олега Дерипаску в качестве одного из кандидатов в совет директоров ГМК, говорится в сообщении "Норникеля".

"Русал" владеет 27,8% акций ГМК.

Всего в списке кандидатов 13 членов (по числу действующих), новым из которых, помимо Дерипаски, является генеральный директор ACG Amur Capital Group Артем Волынец, а также независимый директор "Лукойла" и АФК "Система" Роджер Левелин Маннингс. В списке кандидатур отсутствует действующий независимый директор Принслоо Герхард.

Дерипаска заменит действующего независимого директора Рушана Богаудинова.

ГМК "Норникель" - крупнейший в мире производитель никеля и палладия, один из крупнейших производителей платины и меди. "Норникель" также производит кобальт, родий, серебро, золото, иридий, рутений, а также селен, теллур и серу. Основными видами деятельности предприятий группы компаний "Норникель" являются поиск, разведка, добыча, обогащение и переработка полезных ископаемых, производство, маркетинг и реализация цветных и драгоценных металлов.

"Русал" Олега Дерипаски владеет 27,8% акций в "Норникеле", другой крупный акционер ГМК - "Интеррос" Владимира Потанина (32,9%). В марте этого года структура Потанина приобрела у компании Crispian Романа Абрамовича 2,1% акций "Норникеля". "Русал" пытался в Высоком суде Лондона оспорить эту сделку. Инстанция продолжит рассматривать дело 14-17 мая.