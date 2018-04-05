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Предположения об использовании сотрудниками Мосбиржи инсайда не подтвердились

Экономика и бизнес
5 апреля, 17:06 UTC+3

Представитель пресс-службы биржи отметил, что за нарушения процедуры отчетности к трем сотрудникам компании были применены меры дисциплинарного воздействия

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Банк России оштрафовал Мосбиржу на 600 тысяч рублей по итогам проверки Генпрокуратуры в 2016 году, но предположения о неправомерном использовании инсайдерской информации сотрудниками биржи не подтвердились, сообщил ТАСС представитель пресс-службы биржи.

"В ходе проверки выяснилось, что трое сотрудников компании нарушили процедуру отчетности по совершенным ими финансовым операциям. Фактов использования инсайдерской информации при сделках не выявлено", - сообщил он.

"За нарушения процедуры отчетности к таким сотрудникам были применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения. Приняты меры по предотвращению таких ситуаций", - добавил представитель пресс-службы.

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