Предположения об использовании сотрудниками Мосбиржи инсайда не подтвердились

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Банк России оштрафовал Мосбиржу на 600 тысяч рублей по итогам проверки Генпрокуратуры в 2016 году, но предположения о неправомерном использовании инсайдерской информации сотрудниками биржи не подтвердились, сообщил ТАСС представитель пресс-службы биржи.

"В ходе проверки выяснилось, что трое сотрудников компании нарушили процедуру отчетности по совершенным ими финансовым операциям. Фактов использования инсайдерской информации при сделках не выявлено", - сообщил он.

"За нарушения процедуры отчетности к таким сотрудникам были применены меры дисциплинарного воздействия, вплоть до увольнения. Приняты меры по предотвращению таких ситуаций", - добавил представитель пресс-службы.