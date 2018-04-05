Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.04:
$ 57.58
€ 70.59
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Производство зерна в Ленобласти планируется увеличить после создания зерновых терминалов

Экономика и бизнес
5 апреля, 17:33 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 5, апреля. /ТАСС

Зампред правительства региона Олег Малащенко сообщил, что в этом году посевные площади под зерновые сократились по сравнению с прошлогодними показателями

Поделиться
Материал из 1 страницы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 апреля. /ТАСС/. Ленинградская область планирует увеличить производство зерна после создания зерновых терминалов в портах в Выборге и Усть-Луге, сообщил в четверг на пресс-конференции в петербургском пресс-центре ТАСС заместитель председателя правительства Ленинградской области - председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

По его словам, в этом году посевные площади под зерновые культуры сократились по сравнению с прошлогодними показателями, но производители могут в дальнейшем увеличить производство зерна, если они смогут реализовать свою продукцию по выгодной цене.

"По зерновым в этом году планируется [засеять] порядка 40 тыс. гектаров - это минус 2,6 тыс. гектаров к уровню прошлого года. К сожалению, зерновой клин уменьшается, но есть четкая уверенность, что в ближайшее время эта история изменится, потому что на сегодняшний день есть два больших проекта по разработке зерновых терминалов на территории Ленинградской области - Усть-Луга и Выборг. Это позволит нашим сельхозпроизводителям получить хорошую цену за зерно и явится стимулом для выращивания зерна", - сказал Малащенко.

"Я коснулся вопроса портов, потому что все отталкивается от потребления. Как только появляется рынок потребления, наши сельхозпроизводители готовы выращивать, но они всегда упираются в реализацию продукции", - сказал глава комитета по агропромышленному комплексу.

В 2017 году урожай зерновых культур в Ленинградской области составил 126,1 тыс. тонн, на 7,4% больше, чем годом ранее.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ленинградская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Как проходит инаугурация
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скотленд-Ярд обнародовал заявление Юлии Скрипаль
2
Порошенко заявил, что в мае начнется Операция объединенных сил в Донбассе
3
Госдума приняла закон о новой мере пресечения - "запрет на определенные действия"
4
На Азовском море создана опергруппа для недопущения пиратства со стороны Украины
5
Как Керчь ждет окончания строительства Крымского моста
6
Рада просит не допустить "Северного потока - 2" и требует консультаций ЕК с правительством
7
Захарова: британские власти хранят странное молчание о судьбе домашних животных Скрипалей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости