Строительство второй очереди газомагистрали до курорта Теберда начнется в этом году

ЧЕРКЕССК, 5 апреля. /ТАСС/. Компания "Газпром" в этом году планирует приступить к строительству второй очереди магистрали Карачаевск -Теберда, ввод которой в перспективе позволит обеспечить природным газом известные курорты Теберда и Домбай в Карачаево-Черкесии, сообщил в четверг ТАСС гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Черкесск" Сергей Москаленко.

"В первом полугодии 2018 года "Газпром" планирует возобновить работы в тебердинском направлении и приступить к реализации второй очереди строительства магистрали Карачаевск -Теберда. Реализация данного проекта позволяет с перспективой смотреть на газификацию горнолыжного курорта Домбай, который сегодня переживает новый этап развития", - сказал Москаленко.

Он отметил, что в связи с интенсивным развитием туристической индустрии в Карачаево-Черкесии в зоне особого внимания газовой отрасли находится обеспечение голубым топливом курортных и рекреационных зон республики.

Строительство первой очереди газопровода Карачаевск -Теберда началось в 2012 году и завершилось в 2015, проложили 23 км газопровода. "Вторая очередь предусматривает строительство более 24 км от аула Нижняя Теберда до города Теберда", - пояснил собеседник агентства.

По словам Москаленко, в республике до 2020 года предусмотрено строительство еще девяти объектов в рамках программы газификации регионов России, которая реализуется в КЧР с 2009 года. В том числе в зонах рекреации, это газопровод Новая Теберда - Учкулан с отводами на поселок Эльбрусский, аулы Карт-Джурт, Хурзук, Верхний Учкулан. "Строительство газопровода позволит обеспечить природным газом населенные пункты в Учкуланском ущелье в Карачаевском районе. В настоящее время ведутся проектно-изыскательские работы", - добавил эксперт.

Всего с 2009 года "Газпром" инвестировал в развитие газораспределительной системы КЧР 2,19 млрд рублей. В частности, построили четыре крупных объекта в Усть-Джегутинском, Зеленчукском и Урупском районах республики.

Уровень газификации Карачаево-Черкесии составляет 81,2%, за последние пять лет он вырос почти на 7%.