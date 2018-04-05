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АСИ предложило включить оценку стандарта по конкуренции в регионе в KPI губернаторов

Экономика и бизнес
5 апреля, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Глава агентства Светлана Чупшева также предложила изменить систему мониторинга стандарта развития конкуренции

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Оценку эффективности внедрения регионального стандарта развития конкуренции могут включить в KPI губернаторов. С таким предложением выступила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании Госсовета, которое проходит в четверг в Москве.

"Владимир Владимирович, еще, если позволите, предложение - у нас в прошлом году был утвержден вами указ об утверждении ключевых показателей эффективности губернаторов. И, может быть, также оценку внедрения стандарта [развития конкуренции] деловыми объединениями включить одним из показателей деятельности губернаторов. Я думаю, что это было бы тоже эффективно", - сказала она, обращаясь к президенту России Владимиру Путину.

Чупшева напомнила, что "в 2015 году в рамках Национальной предпринимательской инициативы именно рабочая группа АСИ была разработчиком регионального стандарта по конкуренции". По ее словам, задачей стандарта на региональном уровне должно было стать развитие конкуренции на региональных рынках, а также снижение нагрузки на региональные бюджеты.

Глава АСИ также предложила изменить систему мониторинга стандарта развития конкуренции. По ее словам, сейчас регионы самостоятельно опрашивают предпринимателей об эффективности внедряемых мер, а необходимо, чтобы оценка поступала от представителей деловых сообществ.

"Может быть, по аналогии с национальным рейтингом [состояния инвестиционного климата в регионах], где все-таки эту оценку дают сами четыре крупных деловых объединения ("Опора России", Торгово-промышленная палата РФ, Российский союз промышленников и предпринимателей, "Деловая Россия") - такую же систему мониторинга в части стандартов по конкуренции также применять. То есть, чтобы не регионы свои оценки предоставляли в ФАС и в Минэкономразвития, а непосредственно деловые объединения говорили, как на уровне муниципалитетов, на уровне регионов соблюдаются требования этого стандарта. Я считаю, что здесь от формального подхода мы сможем отойти и, наверное, регионы более внимательно будут относиться к этой работе", - пояснила она.

Под председательством президента РФ Владимира Путина в Кремле в четверг прошло заседание Государственного совета по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в стране.

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Путин, Владимир Владимирович Чупшева, Светлана Витальевна
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