Глава Смоленской области предложил регионам РФ развивать свою специализацию времен СССР

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Развитие специализации, которая была у каждого из регионов РФ в советское время, поможет вывести страну на лидирующие позиции в мире в различных отраслях, считает губернатор Смоленской области Алексей Островский.

"Нужно поручить правительству РФ, профильным министерствам проинспектировать, по каким направлением во времена СССР мы [регионы страны] были первыми в мире. Нужно провести ревизию, и после выявления этих направлений разработать дорожные карты, в рамках которых субъект по своим направлениям будет возвращать для России позиции лидера", - сказал Островский в четверг на заседании Госсовета РФ.

Говоря о возвращении к специализации регионов, Островский привел в пример Смоленскую область, где началось развитие льноводства.

"В СССР мы были первыми по производству льноволокна и продукции из него. В 90-е годы это потеряли. Сейчас мы постепенно, в соответствии с вашими поручениями, возвращаем роль лидера - мы уже вернули первое место по льноволокну в ЦФО и вторые в РФ", - отметил смоленский губернатор, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину.

По его словам, для дальнейшего роста и в Смоленской области, и во многих субъектах нужно наращивать количество площадей, которые будут засеяны льном, заниматься глубокой переработкой этой культуры. Конечной целью Островский назвал экспорт продукции льноводства.

Смоленский губернатор добавил, что всего лишь 14 регионов занимаются производством льна.

Как сообщалось ранее, посевы льна в Смоленской области в этом году вырастут с 5 до 6 тыс. гектаров. По планам, к 2020 году площадь льняной культуры в Смоленской области достигнет 20 тыс. гектаров.