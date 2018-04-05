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Алиев заявил, что Азербайджан полностью себя обеспечивает и не имеет экономических проблем

Экономика и бизнес
5 апреля, 18:36 UTC+3 БАКУ БАКУ 5, апреля. /ТАСС

По словам президента, за последние 15 лет экономика в стране выросла в 3,2 раза

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БАКУ, 5 апреля. /ТАСС/. Азербайджанская экономика полностью обеспечивает потребности страны и ее устойчивое финансовое положение. Об этом заявил президент республики Ильхам Алиев в эксклюзивном интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

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"Одним из наших главных направлений деятельности было обеспечение полной экономической независимости, что является основой независимости политической. И сегодня Азербайджан с экономической точки зрения - страна, полностью себя обеспечивающая и не имеющая никаких экономических сложностей", - сказал он. По словам президента, за последние 15 лет экономика в Азербайджане выросла в 3,2 раза, в республике, "несмотря на огромные инвестиционные проекты, проведена работа по стабилизации внешнего долга, который сегодня равен примерно 20% от ВВП". Он отметил, что дал указание в предстоящие годы значительно сократить этот показатель.

Алиев подчеркнул стабильность финансового положения страны. "Валютные резервы Азербайджана составляют такой же объем, как и валовый внутренний продукт. Иными словами, при желании мы можем расплатиться со всеми долгами в течение нескольких дней или месяцев, - сказал он. - Финансовое положение Азербайджана достаточно устойчиво, и проекты инвестиционные, которые мы осуществляем, естественно, будут приносить дополнительную прибыль".

Президент отметил, что за последние 15 лет в экономику республики было вложено более $230 млрд внешних и внутренних инвестиций. "Все это и легло в основу экономической независимости, которая сегодня полностью обеспечена", - подчеркнул он.

Говоря о наиболее значимых достижениях последних лет, глава государства отметил успехи в энергетическом секторе. "Мы стали страной - экспортером электроэнергии, были импортером. Экспортером газа, а в недавнем прошлом импортировали газ. Мы осуществили крупные нефтегазовые проекты, которые позволяют нам аккумулировать большие финансовые ресурсы", - сказал он.

Алиев также подчеркнул, что власти "очень активно инвестировали в транспортную инфраструктуру как внутри страны, так и региональную", заложив тем самым основу для устойчивого развития на будущее. Он отметил важность продолжения политики по диверсификации экономики, направленной на "снижение определенной зависимости от нефтегазового фактора и увеличение ненефтяного экспорта". По словам президента Азербайджана, на этом направлении "результаты последних двух - трех лет очень впечатляющие". "Мы нарастили ненефтяной экспорт на 20-30%, и в будущем, конечно же, эта тема будет одной из самых приоритетных", - добавил он.

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