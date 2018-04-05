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В Карачаево-Черкесии в этом году заложат фруктовые сады на площади 200 га

Экономика и бизнес
5 апреля, 18:32 UTC+3 ЧЕРКЕССК ЧЕРКЕССК 5, апреля. /ТАСС

В минсельхозе КЧР сообщили, что сейчас в среднем в год в республике выращивается более 6 тыс. тонн фруктов

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ЧЕРКЕССК, 5 апреля. /ТАСС/. Сады интенсивного типа на площади 200 га планируют заложить в этом году в Карачаево-Черкесии, сообщила в четверг пресс-служба главы и правительства республики.

"Развитие садоводства - одна из приоритетных задач региональной программы импортозамещения. В республике с каждым годом активно расширяются площади садов интенсивного типа. В текущем году планируется заложить 200 гектаров", - говорится в сообщении.

В 2017 году в республике произвели закладку садов на площади 339 га, из них 239 га - интенсивные сады, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что крупный инвестпроект по закладке фруктового сада интенсивного типа на площади 203 га реализуется в Адыге-Хабльском районе КЧР компания "Сады Карачаево-Черкесии". Общий объем инвестиций в проект оценивается в 800 млн рублей, уже вложили 400 млн, высадили 130 га садов. Пока предприятие выращивает только яблоки, в будущем планирует заняться грушами, черешней и сливами. Проект также предусматривает строительство двух плодохранилищ мощностью по 5 тыс. тонн каждое и линии по переработке плодов.

Как сообщили ТАСС в минсельхозе КЧР, сейчас в среднем в год в республике выращивается более 6 тыс. тонн фруктов. Площадь садов региона составляет около 1 тыс. га.

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