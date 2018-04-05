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Лоукостер "Победа" может возобновить полеты в Нальчик после устранение дефектов аэропорта

Экономика и бизнес
5 апреля, 18:41 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, апреля. /ТАСС

Ранее компания заявила о приостановке полетов в Нальчик из-за несоответствий местного аэропорта сертификационным требованиям

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МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") рассматривает вариант возобновления полетов в Нальчик, но только после устранения всех дефектов взлетно-посадочной полосы аэропорта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе авиакомпании.

"Победа" готова вернуться в Нальчик только после устранения всех дефектов (взлетно-посадочной полосы - прим. ред.)", - сообщили в компании. В среду стало известно о закрытии аэропорта до 9 апреля для проведения плановых ремонтных работ. В "Победе" заявили, что аэропорт согласовал слоты на выполнение всех рейсов, и информация о "якобы запланированном" ремонте появилась только 4 апреля после публичного заявления компании о приостановке полетов.

Ранее компания заявила о приостановке полетов в Нальчик из-за выявленных несоответствий местного аэропорта сертификационным требованиям. Полеты в Нальчик, которые осуществляются из Москвы и Санкт-Петербурга, не возобновятся до полного устранения нарушений. Отмечается, что всех клиентов отмененных рейсов "Победа" доставит в аэропорт Минеральных Вод, откуда обеспечат бесплатный перелет в Нальчик, также по желанию клиентов может быть оформлен полный возврат средств.

В аэропорту заявление лоукостера о несоответствии ВПП требованиям безопасности ранее назвали "необоснованным и бездоказательным".

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