Более 30 проектов реализуют в первой ТОР Белгородской области

МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Более 30 инвестиционных проектов с бюджетом не менее 5 млрд рублей реализуют в моногороде Губкине - первой территории опережающего развития (ТОР), созданной в Белгородской области. Появится более 2,3 тыс. рабочих мест, поступления в бюджет увеличатся до 723 млн рублей, сообщили ТАСС в департаменте экономического развития региона.

"В Губкине, получившем статус ТОР, предполагается реализация более 30 инвестиционных проектов с общим бюджетом инвестиций не менее 5 млрд рублей и созданием 2 тыс. 396 новых рабочих мест. В настоящее время заключено шесть соглашений о намерениях реализовать инвестиционные проекты", - уточнили в департаменте экономического развития Белгородской области.

В ближайшее время на территории моногорода, основу экономики которого формирует горнодобывающая отрасль, планируется запуск производства по пошиву мягких контейнеров, верхней одежды, создание завода по переработке отработанных автомобильных шин, предприятия по переработке молока, рыбоводческого комплекса. При этом резидентов ТОР освободят от уплаты налога на имущество и земельного налога.

"Ставка по налогу на прибыль резидентов будет составлять от 5 до 10%. Также для резидентов предусмотрены понижающий коэффициент по налогу на добычу полезных ископаемых и снижение арендных платежей за землю. Отчисления во внебюджетные фонды от фонда оплаты труда снижены с 30% до 7,6%", - добавили в департаменте экономического развития региона. Перекрыть выпадающие доходы планируется за счет создания новых рабочих мест и, соответственно, увеличения дополнительных доходов по налогам - до 723 млн руб.

Губкин - моногород с населением порядка 120 тыс. человек, расположенный в северо-восточной части Белгородской области. По данным Фонда развития моногородов, градообразующим предприятием в Губкине является Лебединский горно-обогатительный комбинат.